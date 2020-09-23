Песков отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

https://static.news.ru/photo/2db85aa6-fe4c-11ea-a973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль индифферентно относится к тому, станет ли Владимир Путин лауреатом Нобелевской премии мира или нет.

Если решение будет принято — прекрасно. Не будет принято — тоже ничего страшного, — заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что на эту премию номинируют разных людей и эта инициатива принадлежит тем, кто выступает с такими предложениями, пишет «Интерфакс». Накануне российский писатель Сергей Комков заявил, что Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. По словам литератора, он направил заявку в Осло 10 сентября 2020-го.

Ранее профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный также номинирован на Нобелевскую премию мира. По его словам, кандидатуру Навального выдвинула группа учёных из нескольких университетов, занимающихся РФ. При этом Ерофеев не назвал конкретных имён, но заявил, что среди них есть признанные учёные.

Традиционно вручение премий по литературе, химии, физике, медицине и Нобелевской премии мира проходит 10 декабря — в день смерти основателя движения Альфреда Нобеля. В этом году в связи с пандемией коронавируса оргкомитет отказался от традиционной церемонии. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Имена лауреатов начнут объявлять 5 октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сумма Нобелевских премий в 2020 году будет увеличена и за каждую составит 10 млн шведских крон — это около $1 млн. Об этом сообщили в Фонде Нобеля. Там отметили, что с учётом общемировой ситуации посчитали особенно важным оценить и поддержать лауреатов, чьи достижения вдохновляют и дают надежду на будущее.