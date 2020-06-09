Консультации по стратегической стабильности пройдут без участия КНР

https://static.news.ru/photo/171cf226-aa3b-11ea-911d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/Global Look Press

Консультации по вопросам стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня без участия представителей Китая.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, консультации пройдут в формате Россия — США. Он подчеркнул, что слова американской стороны о том, что Вашингтон ожидает прибытия представителей КНР на встречу в Вене, вызвали удивление у РФ, передаёт ТАСС.

Мы знаем о позиции Китая и с уважением к ней относимся. Поэтому мы исходим из того, что венский контакт пройдёт в двустороннем российско-американском формате с участием делегаций, где будут представлены все профильные ведомства, — сказал Рябков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.