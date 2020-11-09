Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Чекунова на пост Минвостокразвития

https://static.news.ru/photo/3de88622-229a-11eb-bd1b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чекунов Фото: facebook.com/fondvostok.ru

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал предложенную премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуру гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова на пост главы Минвостокразвития.

Глава комитета Николай Харитонов отметил, что депутаты хорошо знакомы с Чекуновым по его прошлому месту работы. Члены комитета единогласно поддержали его назначение главой министерства, пишет РИА Новости.

Ранее 9 ноября Мишустин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента России кандидатуры новых глав нескольких министерств в рамках перестановок в российском правительстве.

Глава кабмина предложил на должность министра природных ресурсов и экологии главу Минвостокразвития Александра Козлова, на пост министра транспорта — гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, на должность министра строительства и ЖКХ — первого замминистра Ирека Файзуллина, писал NEWS.ru.

Кроме того, Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака на пост вице-премьера, а на должность министра энергетики — главу «РусГидро» Николая Шульгинова.

Госдума рассмотрит предложенные премьером кандидатуры на пленарном заседании 10 ноября.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о расширении числа вице-премьеров России с девяти до десяти.