Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Чекунова на пост Минвостокразвития

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал предложенную премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуру гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова на пост главы Минвостокразвития.
Глава комитета Николай Харитонов отметил, что депутаты хорошо знакомы с Чекуновым по его прошлому месту работы. Члены комитета единогласно поддержали его назначение главой министерства,
Ранее 9 ноября Мишустин внёс на рассмотрение нижней палаты парламента России кандидатуры новых глав нескольких министерств в рамках перестановок в российском правительстве.
Глава кабмина предложил на должность министра природных ресурсов и экологии главу Минвостокразвития Александра Козлова, на пост министра транспорта — гендиректора ПАО «Аэрофлот» Виталия Савельева, на должность министра строительства и ЖКХ — первого замминистра Ирека Файзуллина, писал NEWS.ru.
Кроме того, Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака на пост вице-премьера, а на должность министра энергетики — главу «РусГидро» Николая Шульгинова.
Госдума рассмотрит предложенные премьером кандидатуры на пленарном заседании 10 ноября.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о расширении числа вице-премьеров России с девяти до десяти.