Клишас: после выборов противоречия в американском обществе усилятся

Итоги президентских выборов в США приведут к дальнейшему усилению противоречий в американском обществе. Такого мнения придерживается глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Я поздравляю всех с тем, что представление об американской демократии как эталонной процедуре окончательно разрушено, — цитирует сенатора РИА Новости.
Он отметил, что результаты голосования не вызывают доверия не только у претендентов на пост президента США президентской гонки, но и у многих избирателей.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально их итоги пока не объявлены, но считается, что победу одержал демократ Джо Байден. Руководители ряда государств уже поздравили его с этим, а сам он выступил с обращением к нации. Трамп утверждает, что на самом деле выборы выиграл он, и намерен оспорить в суде итоги голосования в ряде штатов.
Ранее NEWS.ru писал, что выборы в США прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал происходящее «позорищем» и «издевательством над демократией».