Клишас: после выборов противоречия в американском обществе усилятся

https://static.news.ru/photo/c7d4b414-219b-11eb-bfa1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: council.gov.ru

Итоги президентских выборов в США приведут к дальнейшему усилению противоречий в американском обществе. Такого мнения придерживается глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Я поздравляю всех с тем, что представление об американской демократии как эталонной процедуре окончательно разрушено, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он отметил, что результаты голосования не вызывают доверия не только у претендентов на пост президента США президентской гонки, но и у многих избирателей.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально их итоги пока не объявлены, но считается, что победу одержал демократ Джо Байден. Руководители ряда государств уже поздравили его с этим, а сам он выступил с обращением к нации. Трамп утверждает, что на самом деле выборы выиграл он, и намерен оспорить в суде итоги голосования в ряде штатов.

Ранее NEWS.ru писал, что выборы в США прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал происходящее «позорищем» и «издевательством над демократией».