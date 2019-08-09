Сразу две серьёзные госструктуры объявили войну еде в кинотеатрах, которую посетители приносят на сеанс с собой, а не покупают исключительно в прилегающих к синема точках продаж. Сначала свои предпочтения озвучили в Министерстве культуры РФ. Затем к борцам с «дешёвым» просмотров кинофильмов присоединились в Совете Федерации РФ. При этом сенаторы посоветовали россиянам не устраивать «голодовки» в кинозалах.

Многих из нас, кто любит ходить в кино, без сомнения, раздражает вечно жующая, хрустящая попкорном и потягивающая (как можно более громко) напитки молодежь. Конечно, многое зависит от воспитания. Но его посетителям кинозалов госструктуры явно не смогут добавить. Однако озвученные предложения вряд ли можно назвать бесспорными.

Министерство культуры РФ подготовило свои поправки в действующий федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Особо при этом подчёркивается, что нововведения разработаны по просьбе представителей киноиндустрии. Проект поправок уже размещён на портале правовой информации.

В целях сохранения имущества и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности демонстратор фильма включает в правила посещения кинотеатра положения, устанавливающие запрет на пронос на его территорию <...> продуктов питания, а также алкогольных и прохладительных напитков, за исключением продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, приобретённых в специализированных торговых точках, расположенных на территории кинотеатра, — отмечается в документе.

В пресс-службе ведомства пояснили, что еда, которую многие зрители приносят с собой, стала для представителей киносетей проблемой, «ведущей к существенному падению доходов». Инициатива, подчеркнули в Минкультуры, вынесена на общественное обсуждение, после чего будет принято окончательное решение.

West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

И обсуждение тут же началось. В Совете Федерации предложения Минкульта явно намерены поддержать. Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова считает озвученные запреты разумными.

Кинотеатр — это все-таки учреждение культуры. Оно не должно превращаться в место, куда приходят с ворохом разнообразной еды или запасом алкоголя, тем более крепкого... Необходимо правильно относиться к кинотеатру как к храму искусства, а не месту, где можно поесть и выпить, - цитирует Гумерову РИА Новости.

Но ведь зрителей больше раздражает не сама еда, а способ её употребления. К тому же непонятно, каким образом попкорн или кола вдруг стали элементами храма искусств? Получается, что важна не культура, а цена вопроса.

Этот момент г-жа Гумерова постаралась очень аккуратно обойти. Она заявила, что если продающаяся в кинотеатрах еда покажется россиянам слишком дорогой, то кинозрителям явно не грозит «голодный обморок». Ведь те полтора — два часа, что идёт фильм, зрители, уверена сенатор, вполне смогут обойтись вообще без еды.

Но следить за ценообразованием в кинотеатрах, конечно же, необходимо, чтобы бутылку воды не продавали по заоблачной цене, — подытожила Гумерова.

Кто и как будет следить, она, правда, не уточнила. А отсутствие конкуренции, без сомнения, всегда приводит лишь к повышению цен. Но разве в храмах (тем более культуры) о таких мелочах принято говорить?