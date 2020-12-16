«Дошло до маразма»: Кадыров оценил санкции против Чечни

https://static.news.ru/photo/8db0a5e6-409e-11eb-a926-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал иностранные санкции против себя, своей семьи и региона. Он считает, что вопрос ограничительных мер «дошёл до маразма».

Мы знаем, что в эти санкционные списки попадал и ряд других губернаторов, но вот такого предвзятого, избирательного подхода как к Чеченской Республике, ещё не было. В нашем случае дошло до маразма, когда санкции применяются уже повально и распространяются не только против чиновников, но даже в отношении любого случайного человека, — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что относится к санкциям «хладнокровно». Однако он не понимает критериев, на основании которых в списки были включены его жена и дети, а также благотворительные и спортивные организации. По его словам, эти люди и организации никогда даже не говорили про политику.

На пресс-конференции президента Владимира Путина к нему обратилась чеченская журналистка, которая попросила главу государства разъяснить, какие цели преследуют те, кто вводит санкции против Кадырова. Политик ответил, что Кадыров действует в интересах своего народа и в интересах всей России, а санкции вводят не только против него.

10 декабря Кадыров был внесён в санкционные списки «акта Магнитского». Кроме того, под ограничения попали ближайший помощник главы Чечни Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев и уполномоченный представитель республики при президенте РФ Зияд Сабсаби, писал NEWS.ru.