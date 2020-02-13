https://static.news.ru/photo/39054d9c-4e57-11ea-b964-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Назначению Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева на высокие государственные посты поспособствовало в том числе и родство с Ахматом Кадыровым. Об этом заявил Рамзан Кадыров, комментируя новые посты своих племянников.

Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмата-Хаджи Кадырова, — цитирует Lenta.ru главу республики.

Он отметил и другие качества своих племянников, заявив, что они хорошо зарекомендовали себя во время работы. Кадыров подчеркнул, что у него сотни родных по мужской линии. 97% из них — рядовые сотрудники «с оружием в руках».

На самом деле, даже если оглянуться в этом зале, будет видно, как мало моих родственников в правительстве и в администрации, — резюмировал чеченский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет безопасности в Чеченской Республике возглавит Хамзат Кадыров. О назначении 23-летнего родственника на должность сообщил двоюродный брат Рамзана Кадырова, префект Шалинского района Турпалали Ибрагимов.