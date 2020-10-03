Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медикам

https://static.news.ru/photo/ee5c2f4e-055e-11eb-bd92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На заседании правительства РФ было принято решение о выделении из резервного фонда кабмина средств на выплаты «за выполнение особо важных работ» медикам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусом.

Принятие распоряжения позволит обеспечить материальное стимулирование медицинских работников, повышение качества оказания медицинской помощи, снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении правительства РФ.

Как писал NEWS.ru, президентские выплаты медикам за работу с пациентами, больными COVID-19, сохранятся как минимум до начала следующего года, но принцип их начисления может измениться. Об этом на совещании президента с федеральным правительством заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она пояснила, что врач за месяц работы с коронавирусными пациентами получает выплату в 80 тыс. рублей. Если эту сумму разделить на 21 смену, то размер средней выплаты за одну смену составит 3880 рублей. Голикова предложила производить медработникам выплаты исходя из «стоимости смены и фактически отработанных смен». Если врач за месяц отработает более 21 смены, то и выплата ему будет больше.