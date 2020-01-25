Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что строительную отрасль России необходимо избавить от ненужных требований. Он подчеркнул, что раз это удалось сделать в Казани и Москве, то получится и по всей стране.

Нужно всё, что мешает стройке, отменить на федеральном уровне,заявил в эфире телеканала «Россия 1» Хуснуллин.

Он также добавил, что в настоящее время считает это для себя первоочередной задачей.

Как писал NEWS.ru, Хуснуллин также считает возможным и необходимым распространить московский опыт реновации жилья на всю страну. Будучи заместителем мэра столицы он курировал эту программу. 53-летний Хуснуллин в столичной мэрии отвечал за строительство жилой и коммерческой недвижимости и развитие инфраструктуры. До прихода в политику он занимался бизнесом.

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