https://static.news.ru/photo/e958ae40-3f76-11ea-bb04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что строительную отрасль России необходимо избавить от ненужных требований. Он подчеркнул, что раз это удалось сделать в Казани и Москве, то получится и по всей стране.

Нужно всё, что мешает стройке, отменить на федеральном уровне, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Хуснуллин.

Он также добавил, что в настоящее время считает это для себя первоочередной задачей.

Как писал NEWS.ru, Хуснуллин также считает возможным и необходимым распространить московский опыт реновации жилья на всю страну. Будучи заместителем мэра столицы он курировал эту программу. 53-летний Хуснуллин в столичной мэрии отвечал за строительство жилой и коммерческой недвижимости и развитие инфраструктуры. До прихода в политику он занимался бизнесом.