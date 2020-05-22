Грызлов обвинил Киев в создании «гуманитарной катастрофы» в Донбассе

https://static.news.ru/photo/cefbd9f0-9c69-11ea-beae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Полномочный представитель России в контактной группе по ситуации в Донбассе Борис Грызлов обвинил украинские власти в организации гуманитарной катастрофы на территориях, контролируемых пророссийскими ополченцами Донецка и Луганска.

Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу. Люди остались без электричества, воды и средств связи. Медицинские учреждения не могли работать, а фактически были блокированы в условиях пандемии, — цитирует политика ТАСС.

По словам Грызлова, украинские войска продолжают обстреливать гражданские объекты, жилые дома, что приводит к увеличению количества пострадавших среди мирных жителей.

Как писал NEWS.ru, руководитель самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что год президентства Владимира Зеленского никак не улучшил ситуацию в Донбассе.