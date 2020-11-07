Госдума определилась с молодёжным возрастом в России

https://static.news.ru/photo/4217a738-2249-11eb-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодёжный возраст в России собираются закрепить законодательно. Им будет считаться период от 14 до 35 лет.

Сейчас молодёжный возраст определяется годами от 14 до 30 лет. И если закон будет принят, молодёжи в России станет на 12,7 млн человек больше. Проект закона «О молодёжной политике» Госдума должна рассмотреть 24 ноября, пишут «Известия».

Депутаты готовы единогласно поддержать документ, в котором содержатся такие понятия, как «молодая семья», «молодёжь», «молодёжные общественные объединения». В законе будут прописаны ключевые понятия, которые определят жизнь молодых людей.

Уточняется, что 35 лет — это максимальный возраст, который подведён под критерии молодёжи. Теперь все лица с 14 до 35 лет могут получить положенные им по статусу льготы. Так, семьи смогут подавать заявки на компенсацию при покупке жилья на три года позже.

Однако в Общественной палате обеспокоены тем, что возрастные рамки внесут путаницу в статус детей, которыми по закону считаются россияне до 18 лет. В связи с этим специалисты предлагают прописать в законе возрастные группы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в последние годы ситуация с рождаемостью в России становится всё ближе к демографической катастрофе. Власти вводят новые меры поддержки семей с детьми, но пока их недостаточно для исправления негативной тенденции. Чтобы свести на нет убыль населения, нужно сделать семью приоритетом во всех политиках государства.