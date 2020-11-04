Глава Минобороны Германии считает взрывоопасной ситуацию в США

https://static.news.ru/photo/8fa5ab4e-1e84-11eb-bd04-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Political Moments via imago-images.de/Global Look Press

Текущая ситуация в США «очень взрывоопасна», заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она согласилась с мнениями экспертов о том, что такая обстановка может привести к конституционному кризису в стране.

И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас, — подчеркнула она.

Крамп-Карренбауэр добавила, что сейчас между кандидатами на пост президента США продолжается борьба, которая велась «всеми средствами», передаёт ZDF.

Ранее NEWS.ru писал, что США пока не охватили масштабные акции протестов, которых ожидали правоохранительные органы страны. Однако в ряде городов граждане всё же выходят на улицы, не обходится без беспорядков.

По предварительным результатам, кандидат от Демократической партии Джо Байден имеет небольшое преимущество перед Трампом. Байдена поддержало 238 выборщиков при необходимых 270 голосах для победы. Предпочтение действующему президенту отдали 213 выборщиков.