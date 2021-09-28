Электронное голосование подверглось более 900 кибератакам на выборах в ГД

На совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что во время выборов было зафиксировано более 900 кибератак на систему электронного голосования. Отмечается, что атаки носили провокационный характер. Об этом сообщают РИА Новости.

Выявлено более 900 комплексных компьютерных атак, направленных на нарушение функционирования системы дистанционного электронного голосования и на внедрение вредоносного программного обеспечения, — поделился Патрушев.

При этом он напомнил, что национальная стратегия, утверждённая президентом, предполагает защиту российского общества от «деструктивного информационно-психологического воздействия». По мнению Патрушева, за последние годы наблюдается ухудшение обстановки в информационном пространстве из-за внешнего вмешательства.

Ранее в пресс-службе Пресненского суда Москвы сообщили, что зарегистрирован иск экс-кандидата на выборах в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова, проигравшего по своему одномандатному округу телеведущему Евгению Попову. При этом не уточняется, принят ли иск к рассмотрению.