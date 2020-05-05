Депутат Ионин назвал шуткой своё обращение к Биллу Гейтсу

https://static.news.ru/photo/6933698e-8ecd-11ea-bd11-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ионин Фото: Дмитрий Ионин/facebook.com

Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин, который 4 мая призвал миллиардера Билла Гейтса доказать непричастность к возникновению пандемии коронавируса и опровергнуть намерение чипировать население Земли, назвал свои требования шуточными.

По словам Ионина, он устал получать обращения, в которых обеспокоенные избиратели просили расследовать причастность Гейтса к «дьявольскому плану» по сокращению численности населения. О нём, среди прочих, рассказал режиссёр Никита Михалков в эфире «России 24».

Мне пишут люди и просят доказать, что этого нет. Вот если тебе ребёнок скажет: «Папа, а докажи, что Буратино не существовал!» Ну какие могут быть реальные доказательства? — заявил Ионин в комментарии «Подъёму».

Депутат от «Справедливой России» уточнил, что считает выдуманной теорию о причастности Гейтса к появлению коронавируса SARS-CoV-2.

Как писал NEWS.ru, 2 мая Михалков обвинил телеканал «Россия 24» в попытке скрыть «неудобную правду» о пандемии коронавируса. По мнению режиссёра, распространившего популярную конспирологическую теорию в федеральном эфире, снятие части повтора его передачи с эфира показало, что «есть неприкосновенные».