«Никаких мелочей нет, всё серьёзно». Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова объявила, что избирательная система России готова к Единому дню голосования 8 сентября. Бюллетени напечатаны, участки подготовлены, списки избирателей проверены. Теперь слово за избирателями.

8 сентября россияне будут в очередной раз проверять себя, а заодно и власти на знание основ демократии и способность уберечься от соблазнов тоталитаризма. Запрещать и угрожать ведь куда легче, чем вести диалог и совместно искать цивилизованные пути выхода из любого тупика. Речь, безусловно, идёт не только о нашей стране. Но 8 сентября многие мировые СМИ, без сомнения, будут пристально следить за выборами в России.

День с политической точки зрения станет очень жарким. Всего в 85 регионах РФ пройдет более 5 тысяч выборов разного уровня. Как ожидается, в 16 регионах выберут губернаторов. Обновятся 13 законодательных собраний. В том числе будет избран новый состав Мосгордумы. Помимо этого, народ выберет четырёх депутатов Госдумы (пройдут довыборы в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Система избирательная готова по всем параметрам — и по системе безопасности, и по оснащенности участков... Считаем, что, действительно, готовы, — отчиталась Памфилова.

Изначально заявили о желании участвовать в выборах свыше 118 тысяч кандидатов. 6 процентов получили отказ. Ещё 5 процентов кандидатов либо отказались от участия в избирательной кампании, либо не предъявили документы. При этом Памфилова заверила всех, что в день выборов члены избиркомов разного уровня могут обращаться в ЦИК по любым проблемам. Она особо подчеркнула, что максимально внимательно относится ко всем вопросам организации голосования.

Никаких мелочей нет, всё серьёзно...Если, не дай бог, с чьей-либо стороны на членов комиссий участковых, территориальных оказывается какое-то давление, срочно сообщать нам... Пусть не стесняются, обращаются к нам, мы найдём возможность быстро, оперативно среагировать, — добавила глава ЦИК.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Памфилова также дала понять, что обладает оперативной информацией о желании отдельных политических сил организовать некие провокации, вывести из равновесия избиркомы, спровоцировать на какие-то действия. Она пообещала не дать в обиду членов участковых избирательных комиссий, чтобы они чувствовали «крепкий тыл».

Глава ЦИК РФ не стала скрывать, что напряжённая ситуация вокруг выборов в Мосгордуму была для Центризбиркома несколько неожиданной, поскольку до этапа регистрации никаких жалоб не поступало. Но с середины июля в Москве прошло несколько несогласованных с властями митингов. На них в общей сложности было задержано полицией около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет оперативно возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Уже вынесены первые приговоры.

Ситуация обострилась, когда небольшая группа кандидатов, которые предполагали ещё, что они будут не зарегистрированы, ещё не было отказов, они подняли вот этот, скажем, шум, стали митинги с требованием к нам «нас зарегистрируйте без индивидуальной проверки документов и подписей, поскольку мы принесли какие-то документы, принесли подписи, мы хотим, чтобы нас как и кандидатов других зарегистрировали. Не будете регистрировать, будем митинговать». Вот с этим и была связана шумиха по поводу московских выборов, не более того, — изложила свою точку зрения на произошедшее Памфилова.

Ну а в целом по стране в ЦИК РФ уже поступило более 1,7 тысяч обращений относительно выборов 8 сентября. По словам Памфиловой, 53 жалобы (менее 3 процентов от всего количества) связаны с компетенцией ЦИК. Тут Центризбирком обязан вмешаться. Добавив, что в основном обращения поступали по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге, а также по избирательной кампании в Москве.

Всё, уверена глава ЦИК, проходит спокойно, в штатном режиме. Что же касается оппонентов, то глава ЦИК заверила, что по-прежнему готова «приглашать и слушать» критиков своей работы. Для этого и площадка соответствующая имеется — заседания научно-экспертного совета при Центризбиркоме РФ. Памфилова предлагает сесть и разложить всё по полочкам.