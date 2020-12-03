Чубайсу прочат должность по вопросам изменения климата

Анатолий Чубайс после ухода из «Роснано» может занять должность, связанную с вопросами изменения климата. Какой именно пост прочат экс-главе «Роснано», пока неизвестно.
Но знакомые Чубайса уверены, что тема по изменению климата «близка к тому, чтобы стать для него основной». Отвечать он может за самый широкий круг вопросов — от разработки плана мероприятий по исполнению Парижского соглашения до привлечения зелёных инвестиций,
О новом месте работы бывшего главы «Роснано» может быть объявлено уже 4 декабря, в пятницу, или в начале недели. Одним из главных вопросов на будущей должности для Чубайса может стать программа действий российской промышленности в связи с введением в 2022 году в ЕС углеродного налога.
Что касается ухода из «Роснано», его знакомый объяснил это тем, что реформа институтов развития назрела давно, а с приходом в правительство Мишустина только форсировалась. По своим функциям институты часто пересекались между собой, министерствами и ведомствами, а координация их работы на правительственном уровне отсутствовала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс может занять должность в постоянном представительстве России в ООН. По неофициальной информации, его кандидатуру рассматривают на новый пост.