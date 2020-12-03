Чубайсу прочат должность по вопросам изменения климата

https://static.news.ru/photo/ca1246f8-35b7-11eb-a635-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс после ухода из «Роснано» может занять должность, связанную с вопросами изменения климата. Какой именно пост прочат экс-главе «Роснано», пока неизвестно.

Но знакомые Чубайса уверены, что тема по изменению климата «близка к тому, чтобы стать для него основной». Отвечать он может за самый широкий круг вопросов — от разработки плана мероприятий по исполнению Парижского соглашения до привлечения зелёных инвестиций, пишет The Bell со ссылкой на знакомых Чубайса.

О новом месте работы бывшего главы «Роснано» может быть объявлено уже 4 декабря, в пятницу, или в начале недели. Одним из главных вопросов на будущей должности для Чубайса может стать программа действий российской промышленности в связи с введением в 2022 году в ЕС углеродного налога.

Что касается ухода из «Роснано», его знакомый объяснил это тем, что реформа институтов развития назрела давно, а с приходом в правительство Мишустина только форсировалась. По своим функциям институты часто пересекались между собой, министерствами и ведомствами, а координация их работы на правительственном уровне отсутствовала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Чубайс может занять должность в постоянном представительстве России в ООН. По неофициальной информации, его кандидатуру рассматривают на новый пост.