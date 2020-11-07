Историк: Байдену придётся считаться с военным потенциалом России

https://static.news.ru/photo/15199d54-21e0-11eb-b58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объявивший о своей победе на президентских выборах США Джо Байден будет вынужден считаться с военной мощью России. Ему придётся пойти на заключение новых соглашений о контроле над вооружениями, считает французский писатель и историк Дмитрий де Кошко.

Он отметил, что в команде Байдена «немало прожжённых русофобов». Однако, по его словам, в политике порой бывает выгодно найти другие пути, которые не вполне отвечают тем постулатам и убеждениям, которые озвучивались прежде.

Несмотря на русофобию, которая присутствует в команде Байдена, они не обязательно делают то, о чем они говорят. И может быть, пока они посчитают, что им выгоднее идти на возобновление или какие-то договоры в области именно ядерного разоружения, потому что сейчас у России преимущество, — приводит слова де Кошко ТАСС.

Историк подчеркнул, что «американским политикам никогда нельзя верить до конца». На протяжении всей истории разные государства «обжигались всякий раз, когда доверялись англосаксам, и об этом жалели», напомнил он. Поэтому, предупредил де Кошко, даже если США согласятся на договоры о ядерном оружии, это, несмотря на позитивный сценарий, вовсе не означает, что мир сможет спать спокойно. Это — лишь признание преимущества России на данный момент, так как сейчас Соединённые Штаты не могут вступить с ней в конфликт без рисков для себя.

Трамп не был русофобом, он — прагматик и бизнесмен. Он ни одной войны не начинал. А эти (команда Байдена. — NEWS.ru) всё же более привычны начинать конфликты. Так что то, что они могут сделать на Украине, в Молдавии, может, даже продолжение Нагорного Карабаха, даже в Белоруссии, может быть, — вот это всё не ясно, и это могут быть опасные моменты для Европы тоже, — предположил де Кошко.

Вместе с тем он высказал убеждение, что Вашингтону всё же придется договариваться с Москвой, в том числе и из-за сложной ситуации в американской экономике, а также на фоне затяжного кризиса с распространением коронавируса.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, а 7 числа кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.

При этом он досрочно объявил о своей победе на выборах, сославшись на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб его оппонента Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Итоги голосования до сих пор официально не объявлены. Тем не менее победителем считается Байден, его уже поздравили лидеры ряда стран.

Ранее NEWS.ru писал, что он полным ходом готовится занять высший государственный пост, несмотря на то что Трамп отказывается признавать поражение.