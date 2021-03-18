Байден не лидер: сенатор рассказал, что не так с президентом США

https://static.news.ru/photo/10fc21e0-8899-11eb-968f-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia /Global Look Press

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru заявил, что президент США Джо Байден позволяет себе негативно высказываться о Владимире Путине, а потом отказываться с ним от встречи только потому, что он сам не лидер и всегда «играет на вторых ролях».

Сначала я подумал, что Байден оговорился, но Псаки подтвердила, что ошибки не было. Это не делает ему чести, потому что, откровенно говоря, подобными высказываниями Байден потерял много очков в глазах своих американских граждан и мировых политиков. Путин преподал ему хороший урок открытости и вежливости политической, предложил в прямом эфире перед телекамерами вести разговоры. Но Байден отказался — он боится, он знает, что проиграл, — заявляет Джабаров.

При этом сенатор отметил, что основная причина такого поведения в том, что Джо Байден никогда не был лидером, а всегда находился на «вторых ролях».

Я думаю, что Байден реально боится этой встречи, он проиграет. Наш президент говорит, что думает, а Байден всё время хитрит. И предложение, которое прозвучало из уст Владимира Путина, для Байдена очень опасно, — заключил Джабаров

Ранее NEWS.ru сообщал, что Псаки считает, что Путин не обиделся на обзывательства Байдена.