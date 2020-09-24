Армена Гаспаряна назвали самым влиятельным политологом в России

https://static.news.ru/photo/d33d3972-fe62-11ea-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: asgasparyan/instagram.com

Издание Daily Moscow составило рейтинг самых цитируемых, влиятельных и узнаваемых политологов России.

В расширенный список для сопоставления вошли 40 человек. Затем из него выбрали 15 экспертов с наибольшим количеством упоминаний персоны в качестве политолога по данным агрегатора «Яндекс.Новости». В исследование ввели дополнительные характеристики для большей объективности.

По показателю охвата в СМИ, выведенному из количества оригинальных сообщений и ссылок, лидерами стали Алексей Чесноков, Армен Гаспарян и Александр Асафов.

Опрос пользователей соцсети «ВКонтакте», проведённый среди людей, указавших политику и новости в качестве интересов, отдал лидерство Анатолию Вассерману, за ним следуют Сергей Михеев и Екатерина Шульман. Последняя оказалась самой популярной у пользователей Facebook и Telegram, Вассерман в этих категориях был вторым.

В итоговом общем рейтинге победителем стал публицист и радиоведущий Гаспарян, который при этом не был лидером ни в одной из отдельных категорий. Тем не менее, он оказался знаком пользователям на всех площадках и отметился хорошим показателем цитируемости и охвата в СМИ. Участник интеллектуальных шоу на ТВ Вассерман стал вторым. Кандидат политических наук и автор книг о политологии Шульман оказалась на третьей строчке рейтинга.

В десятку самых влиятельных политологов также попали Сергей Михеев, Валерий Соловей, Сергей Марков, Марат Баширов, Ростислав Ищенко, Евгений Минченко и Станислав Белковский.

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