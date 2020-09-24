Армена Гаспаряна назвали самым влиятельным политологом в России

Издание Daily Moscow составило рейтинг самых цитируемых, влиятельных и узнаваемых политологов России.
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По показателю охвата в СМИ, выведенному из количества оригинальных сообщений и ссылок, лидерами стали Алексей Чесноков, Армен Гаспарян и Александр Асафов.
Опрос пользователей соцсети «ВКонтакте», проведённый среди людей, указавших политику и новости в качестве интересов, отдал лидерство Анатолию Вассерману, за ним следуют Сергей Михеев и Екатерина Шульман. Последняя оказалась самой популярной у пользователей Facebook и Telegram, Вассерман в этих категориях был вторым.
В итоговом общем рейтинге победителем стал публицист и радиоведущий Гаспарян, который при этом не был лидером ни в одной из отдельных категорий. Тем не менее, он оказался знаком пользователям на всех площадках и отметился хорошим показателем цитируемости и охвата в СМИ. Участник интеллектуальных шоу на ТВ Вассерман стал вторым. Кандидат политических наук и автор книг о политологии Шульман оказалась на третьей строчке рейтинга.
В десятку самых влиятельных политологов также попали Сергей Михеев, Валерий Соловей, Сергей Марков, Марат Баширов, Ростислав Ищенко, Евгений Минченко и Станислав Белковский.
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