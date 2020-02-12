Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна были похоронены в штате Калифорния.
Закрытая погребальная церемония прошла 7 февраля на мемориальном кладбище в Корона-дель-Мар,
Церемония была чрезвычайно трудной для всех, поскольку им всё ещё сложно понять, что они потеряли две прекрасные души, — рассказал собеседник.
26 января в американском штате Калифорния разбился вертолёт, на борту которого было девять человек. Незадолго до крушения диспетчеры предупредили, что летательный аппарат находится близко к холмистой местности. Он не был оснащён системой предупреждения о столкновении, которая могла бы сообщить пилоту о препятствии. Тело Коби Брайанта опознали по отпечаткам пальцев. У баскетболиста остались супруга Ванесса и трое дочерей. Вдова спортсмена поблагодарила фанатов за поддержку.
Как писал NEWS.ru, гражданская панихида по спортсмену, его дочери Джианне и ещё семи погибшим при крушении вертолёта пройдёт 24 февраля в спорткомплексе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. Дату, выбранную для проведения церемонии прощания, можно рассматривать символично. Брайант играл под номером 24, а его дочь выступала за юношеские баскетбольные команды под вторым номером.
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