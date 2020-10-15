«Зенит» не прогнозирует точные сроки возвращения игроков в строй

https://static.news.ru/photo/dfb8874a-0ed1-11eb-9580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Манос Пападопулос прокомментировал возможные поправки Евролиги в правило по сорванным матчам из-за вспышек коронавируса в клубе.

У нас есть общее решение в соответствии с ситуацией, которая существует на данный момент. Да, кажется, мы узнаём больше и больше о коронавирусе, но также ежедневно мы ничего о нём не знаем. Даже врачи не могут однозначно давать ответы. Поэтому нам нужно добиться того, чтобы баскетбол был единым, а команды Евролиги — все вместе. Все хотят, чтобы сезон прошёл честно. Я доверяю руководству Евролиги, а также 11 большим клубам, выступающим в чемпионате, — сказал Пападопулос корреспонденту NEWS.ru.

В рамках текущего правила, если у клуба есть восемь авторизованных баскетболистов для участия в матче, игра должна пройти согласно расписанию. Если такое количество не набирается, клубу засчитывается поражение. Евролига предлагает дополнить правило так, что если у клубов не набирается восемь игроков, то матч может быть перенесен. Будет возможно максимум три раза перенести одну игру, будут установлены крайние сроки переноса.

Мы поддерживаем с руководством и командами Евролиги контакт всё время. Я думаю, каждый нуждается в общем решении, потому что когда устанавливались правила, ситуация с вирусом в Европе и мире была одна, сейчас — другая. И мы действительно не знаем, что может быть через несколько месяцев, — добавил он.

На данный момент вся команда баскетбольного клуба находится на карантине. По словам Пападопулоса, сроки возвращения коллектива неизвестны.

Я не знаю точные сроки возвращения всех игроков, но мы должны быть осторожнее, это очень серьёзный вирус, мы не знаем, — заключил он.

В среду петербургскому «Зениту» были присуждены два технических поражения за неявку на матчи Евролиги с испанскими «Басконией» и «Валенсией» по причине карантина в российской команде.

Ранее баскетбольный ЦСКА в овертайме одолел «Фенербахче» в Евролиге, «Химки» проиграли «Реалу», писал NEWS.ru.