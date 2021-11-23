Загитова назвала свою любимую пару в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что больше всего «держит кулачки» за пару Ксения Бородина и Дмитрий Соловьёв в программе «Ледниковый период». Она отметила, что её вдохновляет упорство и труд Бородиной. Слова Загитовой приводит «Комсомольская правда».

Знаете, мне нравится Ксения Бородина, потому что она своим характером — упорством и настойчивостью — идёт к победе. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьёв — вот за кого я держу кулачки, — сказала Загитова.

Также фигуристка отметила, что ей бывает обидно за оценки, которые выставляют судьи, этой пары.

У нас очень субъективный вид спорта, в котором возможно всё. Но Ксения старается и показывает свой максимум. Это важно в спорте, — заключила она.

Загитова в паре с Алексеем Ягудиным ведут передачу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался об участии Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в передаче «Ледниковый период». Он пожелал одной из своих подопечных победы в ток-шоу.