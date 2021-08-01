«Я облажался»: Нагорный прокомментировал неудачу в гимнастике

Российский гимнаст Никита Нагорный после поражения в вольных упражнений признался, что ему грустно от результатов своего выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. По его словам, он облажался.

Эмоции интересные, непонятные какие-то. Я не рисковал, а выходил и делал ту программу, которую готовил, мой именной прыжок изначально в нее входил. Много можно найти всяких следствий, но сейчас уже ничего не сделаешь, разве что на будущее применить. Грустно. Облажался я сегодня, — сказал Нагорный журналистам в микст-зоне.

Он добавил, что впереди ещё есть несколько дней соревнований, в которых необходимо собраться со всеми силами. В воскресенье, 1 августа, показал седьмой результат, набрал только 13,066 балла. Чемпионом стал израильтянин Артем Долгопят (14,933). Серебро досталось испанцу Райдерлею Сапата (14,933), а бронза — китайцу Сяо Жотэн (14,766).

Никита Нагордный уже стал олимпийским чемпионом в командном многоборье. А также завоевал бронзовую награду в индивидуальном многоборье.