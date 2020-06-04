Власти Японии планируют провести Олимпиаду в упрощённом формате

https://static.news.ru/photo/74eca5bc-a62c-11ea-8d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Японское правительство совместно с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Токио рассматривает проведение соревнований в упрощённом формате из-за COVID-19.

Мы хотели бы упростить формат, так как вирус распространяется в течение долгого времени, — приводит слова губернатора Токио Юрико Коикэ сайт yomiuri.jp.

Власти Японии хотят сократить число участников церемонии открытия и закрытия и уменьшить количество зрителей на трибунах.

Олимпийские игры из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться. По его словам, отменить главное состязание четырёхлетия, и так уже перенесённое на год, могут в случае, если ситуация с коронавирусом на планете не стабилизируется, писал NEWS.ru.