https://static.news.ru/photo/47c5278a-e395-11e9-be98-fa163e074e61_660.jpg Виктор Ан Фото: teamcska/instagram.com

По итогам I этапа Кубка России по шорт-треку, который проходил с 27 по 30 сентября в конькобежном центре «Коломна», определился состав участников на первые этапы Кубка мира от российской команды.

В состав национальной сборной вошли: Виктор Ан, Семён Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Софья Бойцова, Софья Просвирнова.

На первых двух этапах Кубка мира выступит Денис Айрапетян, на третьем и четвёртом — Даниил Краснокутский, отметили в пресс-службе конькобежного центра.

Ранее Виктор Ан стал победителем на дистанции 1000 м на международных соревнованиях Открытый Кубок Союза конькобежцев России. Это первое достижение спортсмена после возобновления карьеры в шорт-треке, писал News.ru.