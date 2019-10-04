Российский велогонщик Савва Новиков из команды «Локосфинкс» (Lokosphinx) стал победителем 3-го этапа многодневки «Тур Ирана» (Азербайджана).
Вторым финишировал иранец Хамид Поурхашеми из команды Yunnan Lvshan Landscape, третьим — молдаванин Кристиан Райляну (Team Sapura Cycling).
Таким образом, Новиков возглавил общий зачёт гонки после трёх этапов. Протяжённость 3-го этапа Урмия — Тебриз составила 169 км.
Во время восьмого этапа веломногодневки «Вуэльта Испания» вертолёт организаторов гонки случайно заснял плантацию конопли, писал News.ru.
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