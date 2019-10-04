Фото: Велотрек на Крестовском/vk.ru

Супруг российской легкоатлетки Марии Ласицкене Владас Ласицкас высмеял подарок от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), который подарили его жене за победу.

Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком, — написал Ласицкас в своём Twitter. На...