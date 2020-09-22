Велика сборная, а бежать некому: что показал первый смотр русского биатлона

В прежние годы летний чемпионат был контрольным срезом текущего состояния сборной страны и мог хоть примерно очертить контуры сборной в зимнем сезоне. Сейчас костяк команды кажется загадкой для всех. Позднее начало централизованной подготовки сказалось на состоянии биатлонистов. Чемпионат России на лыжероллерах могут занести себе в актив лишь Семён Сучилов и Екатерина Глазырина. Ряд лидеров не приняли участие в гонках по состоянию здоровья, многие сборники разочаровали прежними ошибками, а удивительных открытий в Тюмени не произошло. Пока предстоящий сезон в тумане, а тренерам решили дать полный карт-бланш на набор в команду.

Герои внутреннего фронта

Старшему тренеру мужской команды Юрию Каминскому в первый в биатлоне сезон предстоит непростой выбор состава. Три самых талантливых спортсмена — Александр Логинов, Матвей Елисеев и Карим Халили — с командой не тренируются, а из многочисленной молодёжи, от которой каждый год ждут прорыва, трудно будет подготовить хотя бы одного большого спортсмена. Выступления в Тюмени из основной команды может записать себе в актив разве что Эдуард Латыпов, показавший феноменальную скорость в спринте. Но он и раньше на роллерах чувствовал себя гораздо увереннее, чем на лыжах. Главные же проблемы Эдуарда — это нестабильность (она никуда не делась, и в двух других гонках он выглядел хуже) и неготовность выступать в горах. Хорошо, если все декабрьские этапы будут проходить в Контиолахти или Эстерсунде, а если всё же придётся подниматься в Альпы? Да и чемпионат мира пройдёт на высоте 1400 метров в Поклюке.

Ханты-мансийцы Пётр Пащенко и Семён Сучилов всегда выделяются скоростью на всероссийских стартах, а в Тюмени по этому показателю были одними из лучших. Они обеспечили югорской команде победу в эстафете и завоевали личное серебро и золото. Однако стоит парням поехать в Европу, так их скорость куда-то исчезает и не позволяет закрепиться даже на Кубке IBU. При этом и растущей молодёжью их не назовёшь: 28–29 лет — это возраст, когда спортсмен может держать текущий уровень, но не расти дальше, а потому эти ребята выглядят звёздами лишь внутренней арены.

Недавних успешных юниоров — Игоря Малиновского, Василия Томшина и Кирилла Стрельцова — ждут в сборной давно, но их скорости пока далеки от мирового уровня, хотя Малиновский чистой стрельбой в «индивидуалке» обеспечил себе бронзу и вкатывание в составе национальной команды. Смена поколений же в ней уже неизбежна. Дмитрий Малышко близок к окончанию карьеры, Евгений Гараничев и Антон Бабиков уже не те, что прежде, а Максим Цветков давно покинул орбиту сборной страны. Кроме подготовленного в команде лыжников Халили, им на смену не пришёл никто.

Меткие не бегут, быстрые не стреляют

В женской команде группа старшего тренера Михаила Шашилова обозначила своё превосходство, но и достойных соперниц у них не было. Екатерина Юрлова-Перхт осталась с ребёнком в Австрии, Лариса Куклина и Анастасия Поршнева заболели, Кристина Резцова ушла в декрет, а Ирина Старых перенесла операцию. Вернувшаяся в дело Татьяна Акимова пока далека от лучших кондиций и вряд ли готова усилить сборную уже в этом году.

Екатерина Глазырина rusbiathlon.ru

На фоне возникшего кадрового голода уверенным выступлением порадовала лишь 33-летняя Екатерина Глазырина, которая была ещё в одной юниорской команде со своим нынешним тренером по стрельбе Алексеем Волковым. Самые быстроногие спортсменки в команде Шашилова — Светлана Миронова и Ирина Казакевич, — словно две сестры, повторяли друг за другом одни и те же ошибки. И ладно бы ветер в Тюмени бушевал, так они и в полный штиль умудрялись заходить на штрафные круги в эстафете, а в личных гонках не справились ни с одной стойкой.

Тамара Воронина, Полина Шевнина и Анастасия Халиуллина показали хорошие снайперские качества, но с их огромными отставаниями от своих подруг по команде от мировой арены лучше держаться подальше. Порадовали только ещё две уже опытные спортсменки. Виктория Сливко в «индивидуалке» продержалась целый круг за Светланой Мироновой и одержала победу, а Евгения Павлова заявила о себе в спринте и теперь намерена тренироваться с основной командой и бороться за место в составе. Но и их прежние недостатки никуда не делись. Сливко по-прежнему стреляет в консервативной манере и уступает соперницам в скорости на рубеже, а Павлова не может держать темп по дистанции. Также хорошую скорость показала Валерия Васнецова, которой тренировки с Шашиловым, похоже, пошли на пользу.

Берите свободы сколько унесёте

Единственный выходной день на чемпионате наставники посвятили вопросам тренерского совета, на котором избрали нового председателя. Им стал бывший тренер сборной России, известный по работе с Рикко Гроссом, и судья международной категории Владимир Брагин. Кроме того, были предложены критерии отбора на предстоящий сезон. Если в эпоху Владимира Драчёва во главе угла стоял спортивный принцип и эти критерии носили жёсткий характер, то сейчас решили отказаться от отборочных стартов в начале сезона и отдать всё на откуп тренеров.

Теперь наставники будут полностью формировать состав команды в декабре исключительно на своё усмотрение, определять пять из семи участников январских этапов Кубка мира и состав на чемпионат мира тоже комплектовать на свой выбор. Эпоха демократии и «шансов для всех» завершилась. Единственная прозрачная лазейка в сборную останется у участников декабрьских этапов Кубка России. Для попадания на Кубок мира нужно будет стать лидером его общего зачёта или показать лучший результат в трёх гонках «Ижевской винтовки».

Сейчас мы стараемся поднять престиж института тренерского состава. Не только сборной, но и региональных тренеров. Критерии отбора обсуждались на тренерском совете, возражений никаких не было. Нет такого, что мы загоняем себя в рамки и потом начинаем из них выбираться. Надо доверять тренерам команды. Я тоже в стороне не останусь — буду отвечать за все эти составы. Во главе угла будет исключительно спортивный принцип, — приводит слова главного тренера сборной России Валерия Польховского ТАСС.

Намёк от главного тренера вполне прозрачен. Вам — полный карт-бланш, но отвечать за результат весной также будете вы, а мы, члены экспертного совета, ещё и проконтролируем процесс по ходу. Впрочем, в тумане сейчас не только состав сборной России, но и судьба всего Кубка мира. Пройдут ли соревнования в декабре и в каком формате, мы узнаем уже совсем скоро — в конце этой недели.