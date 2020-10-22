Биатлонист Слепов признан невиновным в нарушении антидопинговых правил

https://static.news.ru/photo/1158ef96-145a-11eb-a90b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Слепов Фото: slepovalexey/instagram.com

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассмотрело возможный пропущенный тест биатлониста Алексея Слепова от 30 сентября 2020 года, следует из сообщения пресс-службы Союза биатлонистов России.

Так, по итогам изучения объяснения и медицинских документов, которые представил Слепов, РУСАДА приняло решение не рассматривать данный эпизод как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.

30 сентября, будучи в Санкт-Петербурге, Слепов почувствовал себя плохо. Он обратился за медицинской помощью, подозревая у себя инфекционное отравление. В связи с этим спортсмену пришлось остаться в городе. В то же время, согласно его отметке в системе антидопингового контроля «Адамс», с вечера 30 сентября биатлонист должен был находиться во Владимире.

Слепов является победителем общего зачёта Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России и трёхкратным чемпионом Европы 2015 года. Его включили в состав сборной России для подготовки к новому сезону.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов назвал пропуск Слеповым трёх допинг-тестов неприятной новостью. Он задался вопросом, «сколько эта безголовость может продолжаться», а также удивился, почему спортсмену не подсказали тренеры.