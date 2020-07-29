Умер чемпион Олимпиады-76 по гандболу Анатолий Федюкин

https://static.news.ru/photo/17a8366e-d1e2-11ea-8043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР по гандболу Анатолий Федюкин ушёл из жизни 29 июля в возрасте 68 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), не уточняя место и причину смерти.

Уроженец Воронежа Федюкин под флагом сборной Советского Союза выиграл «золото» монреальской Олимпиады-76 и «серебро» московской Олимпиады-80. Также в его активе значится выигрыш чемпионата мира 1982 года.

Став тренером, Федюкин возглавлял «Искру», ЦСКА и исландский «Фрам». «Армейцы» под его руководством дважды выиграли чемпионат России, а исландцы — Кубок страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 июля скончался на 86-м году жизни бывший защитник сборной Англии по футболу Джек Чарльтон. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни в окружении своей семьи. Чарльтон является бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года и чемпионом мира 1966 года в составе сборной Англии.