Биатлонистка Кайшева выиграла первый контрольный спринт в Тюмени

https://static.news.ru/photo/48b896a2-2667-11eb-8bee-fa163e074e61_660.jpg Ульяна Кайшева Фото: Rolf Simeon/imago sportfotodienst/Global Look Press

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева благодаря чистой стрельбе одержала победу в спринте на контрольных стартах сборной России в Тюмени.

Второе место с отставанием в четыре секунды заняла Лариса Куклина из ЯНАО с одним кругом штрафа, а замкнула тройку лучших представительница Свердловской области Ирина Казакевич (+25, 1 круг). Также в шестёрку лучших попали Анастасия Гореева, Анастасия Егорова и Екатерина Носкова. Всего в гонке приняли участие 14 спортсменок основного и резервного состава сборной России.

Состав сборной России будет определён 18 ноября с учётом трёх гонок и состояния здоровья спортсменов. По итогам прошлого сезона обеспечили себе место в команде Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Ещё четыре участницы определятся после гонок 14,15 и 17 ноября.

Как писал NEWS.ru, чемпионка России этого года по летнему биатлону и член основного состава Виктория Сливко не приняла участия в гонке из-за болезни.