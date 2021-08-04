Украинских синхронисток на церемонии награждения назвали российскими

Украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук, взявших бронзовую медаль в соревновании дуэтов на Олимпийских играх — 2020 в Токио, на церемонии награждения представили как российских. Ситуацию прокомментировала Федина, её слова передаёт «Р-Спорт».

Мы слышали, что нас не так назвали, флаг перепутали местами, на такое никто не обращает внимания. Главное, что всё закончилось хорошо, — сказала Федина.

Золотые медали 4 августа в произвольной программе дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио завоевали российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. На второй строчке оказались представительницы Китая Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь.

Это олимпийское золото стало для Ромашиной шестым в карьере. Таким образом, 31-летняя россиянка стала самой титулованной синхронисткой в истории Игр. Она объявила, что эта Олимпиада станет для неё последней.