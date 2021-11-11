«У неё тяжёлый момент»: Тарасова дала совет Косторной

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная испытывает тяжёлый период в жизни, но она всё так же любима почитателями вида спорта, сказала РИА Новости заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Косторной надо собраться — самой с собой, на тренировках, чтобы выступать достойно. Мы знаем, как она катается, мы все её очень любим. В карьере бывают тяжёлые моменты. Видно, что у неё тяжёлый момент происходит сейчас, но надо скорее его миновать, — заявила Тарасова.

Тренер обратила внимание на то, что у Косторной всё ещё остаётся время, чтобы провести подготовку и успешно выступить в нынешнем сезоне.

Ранее хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз пожаловался на несерьёзное отношение Косторной к тренировочному процессу. Он отметил, что фигуристка не выполняет достаточного количества прокатов на тренировках.