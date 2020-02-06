https://static.news.ru/photo/84fa5570-48db-11ea-93c2-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: soldatovers/instagram.com

Тренер четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко выложила фото со спортсменкой из больницы.

Фотография опубликована на странице Дьяченко в Instagram. Там же она выложила видео, на котором Солдатова улыбается и посылает подписчикам воздушный поцелуй.

love_shumik/instagram.com

Ранее в СМИ появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой.

В НИИ Склифосовского заявили, что Солдатова поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии.

Дьяченко рассказала, что спортсменка звонила ей из больницы, писал NEWS.ru.