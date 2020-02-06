Тренер четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко выложила фото со спортсменкой из больницы.
Фотография опубликована на странице Дьяченко в Instagram. Там же она выложила видео, на котором Солдатова улыбается и посылает подписчикам воздушный поцелуй.
Ранее в СМИ появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой.
В НИИ Склифосовского заявили, что Солдатова поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии.
Дьяченко рассказала, что спортсменка звонила ей из больницы, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен