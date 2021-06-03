Траньков объяснил включение Плющенко в состав тренеров сборной России

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал включение в состав тренеров сборной России Евгения Плющенко.

А в «Ангелах Плющенко», кроме Трусовой и Косторной, никого что ли не было? В академии есть молодые спортсмены, юниоры. Если что, у нас не ограничивается фигурное катание одним женским видом. Если Евгений включён, значит, на то есть веские причины. Та же Софья Муравьёва сейчас должна быть в юниорской сборной. Какие тут могут быть вопросы? — сказал Траньков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший фигурист ответил на вопрос, связано ли мнение болельщиков о незаслуженном присвоении статуса тренера сборной России Плющенко с негативным фоном, который сформировался вокруг двукратного олимпийского чемпиона после перехода в его академию Александры Трусовой и Алёны Косторной.

Это в большей степени истерия. Болельщики играют большое значение в нашем виде спорта в последнее время. Но эта роль должна сводиться всё-таки к поддержке спортсменов, а не к обсуждению действий федераций, переходов и прочего. Последнее слово всё равно остаётся за тренерами, спортсменами и федерацией. Удел болельщиков поддерживать своих любимчиков, членов сборной России, а не создавать истерию вокруг вида спорта, — заключил Траньков.

Александра Трусова и Алёна Косторная перешли в академию Плющенко перед началом сезона-2020/21. После завершения этого сезона обе фигуристки вернулись к Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Максим Траньков продолжит работать со спортивной парой Евгения Тарасова и Владимир Морозов.