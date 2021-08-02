Тихановская высказалась о безопасности Тимановской и других спортсменов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановкая отреагировала на скандал вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской. В интервью британскому изданию Financial Times она рассказала, что никто не может чувствовать себя безопасно.

Ни один спортсмен не может чувствовать себя в безопасности — ни в Белоруссии, ни за рубежом, — сказала Тихановская.

Ранее на странице своего Telegram-канала она призывала Международный олимпийский комитет взять ситуацию под контроль и добавила, что также «продолжит работу» по случаю спортсменки.

Накануне стало известно, что МОК начинает собственное расследование по инциденту с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

Новость о том, что спортсменку насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. Предполагаемая причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400.