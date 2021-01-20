Тарасова считает, что Загитова и Медведева не будут соперничать на турнире

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Алине Загитовой и Евгении Медведевой не принципиально будет победить в командном турнире по фигурному катанию, на котором они будут капитанами команд.
Капитан в любой команде важен. Капитан — это всегда объединяющий фактор. Он будет разговаривать со спортсменами, сам будет стараться хорошо выступать. Очень приятно и ответственно быть капитаном, — передаёт слова Тарасовой Sport24.
По мнению Тарасовой, Загитовой и Медведевой будет не принципиально победить друг друга на этом турнире.
Главное, увидеть их в деле, — отметила тренер.
Командный турнир пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля. Призовой фонд турнира — 10 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала участие Алины Загитовой и Евгении Медведевой в командном турнире в Москве в качестве капитанов.