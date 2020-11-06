Стала известна дата матча Евролиги между «Зенитом» и «Басконией»

Матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской «Басконией» и петербургским «Зенитом» состоится 23 ноября, следует из сообщения пресс-службы российского клуба.
Первоначально матч должен был пройти 13 октября в Испании, однако он был отменён из-за вспышки коронавируса в «Зените».
Ещё два перенесённых матча «Зенита» в Евролиге против «Милана» и «Валенсии» состоятся 11 ноября и 8 декабря соответственно.
Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир полностью восстановился после травмы. Футболист сможет выйти на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Из-за полученных травм участие в тренировке не смогли принять Игорь Калинин, Роман Емельянов и Андрей Панюков.