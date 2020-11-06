Стала известна дата матча Евролиги между «Зенитом» и «Басконией»

https://static.news.ru/photo/234854be-2056-11eb-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанской «Басконией» и петербургским «Зенитом» состоится 23 ноября, следует из сообщения пресс-службы российского клуба.

Первоначально матч должен был пройти 13 октября в Испании, однако он был отменён из-за вспышки коронавируса в «Зените».

Ещё два перенесённых матча «Зенита» в Евролиге против «Милана» и «Валенсии» состоятся 11 ноября и 8 декабря соответственно.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир полностью восстановился после травмы. Футболист сможет выйти на поле в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

Из-за полученных травм участие в тренировке не смогли принять Игорь Калинин, Роман Емельянов и Андрей Панюков.