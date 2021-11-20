Щербакова с падением выиграла этап Гран-при во Франции, Косторная — вторая

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Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этап Гран-при Франции. По сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 229,69 балла. Турнир походил в Гренобле.

На второй строчке расположилась ещё одна ученица Этери Тутберидзе Алёна Косторная. Она набрала за обе программы 221,85 балла. Замкнула тройку лидеров японка Вакаба Хигучи. Она за две программы получила 204,91 балла.

Ещё одна российская фигуристка Ксения Синицына заняла четвёртое место (198,76).

Последний этап Гран-при по фигурному катанию состоится в Сочи (Россия). Он пройдёт с 25 по 28 ноября.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю отказался от выступления на заключительном этапе серии Гран-при, который пройдёт в Сочи.