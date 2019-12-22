Фото: RugbyRussia/twitter.com

Мужская и женская сборные России стали победителями первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу, который прошёл в Москве.

Женская сборная России в финале обыграла команду Норвегии со счётом 8:0. Мужская сборная РФ в финальном матче была сильнее румынских спортсменов (4:2).

Третье место у женщин заняла команды Румынии, у мужчин — сборная Хорватии.

Ранее сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии в матче Турнира четырёх наций в Швеции со счётом 11:0, писал NEWS.ru.

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