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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что к Александру Логинову, Ирине Старых и Екатерине Глазыриной пока нет претензий из-за новых санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Пока всё складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать, ждём первых решений WADA и Российского антидопингового агентства по судам, — цитирует Драчёва ТАСС. Глава СБР отметил, что в...