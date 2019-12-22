Мужская и женская сборные России стали победителями первого в истории чемпионата Европы по регби на снегу, который прошёл в Москве.
Женская сборная России в финале обыграла команду Норвегии со счётом 8:0. Мужская сборная РФ в финальном матче была сильнее румынских спортсменов (4:2).
Золотой дубль! Мужская сборная России также становится победителем Чемпионата Европы— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia)
МО-ЛО-ДЦЫ!
pic.twitter.com/n8AEt2PK4r December 22, 2019
Третье место у женщин заняла команды Румынии, у мужчин — сборная Хорватии.
Ранее сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Норвегии в матче Турнира четырёх наций в Швеции со счётом 11:0, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен