Российский лыжник Спицов выиграл масс-старт на 10 км в рамках «Тур де Ски»

Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские биатлонисты Жулия Симон и Эмильен Жакелен одержали победу в одиночной смешанной эстафете в заключительной гонке пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Французский дуэт преодолел четыре эстафетных этапа за 39.04,8, использовав всего три дополнительных патрона. Вторыми финишировали шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон, уступившие победителям 38,7 секунды. Замкнули тройку лучших норвежцы Тирилль...