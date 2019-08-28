https://static.news.ru/photo/b134d890-c9c9-11e9-b763-fa163e074e61_660.jpg В центре - главный тренер сборной России Вадим Панков Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Женская сборная России одержала третью победу в групповом турнире чемпионата Европы. В Братиславе наша команда в трёх партиях обыграла испанок — 25:15, 25:19, 25:22. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Таким образом, подопечные Вадима Панкова, имея после четырёх туров чемпионата три победы и одно поражение, гарантировали себе место в плей-офф. Ничего четвёртой строчки в турнирной таблице своей подгруппы россиянки уже точно не опустятся, а в 1/8 финала выходят как раз четыре лучшие команды из шести.

В заключительном туре предварительного турнира сборная России в четверг, 29 августа сыграет с хозяйками площадки — словацкой командой.

В третьем матче группового этапа европейского первенства российская сборная уступила немкам, писал ранее News.ru.