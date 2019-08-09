https://static.news.ru/photo/c4f5f032-baea-11e9-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату мира-2019 приняла участие в товарищеском турнире в Вероне, где её соперницами стали команды Венесуэлы и Италии.

Обыграв накануне венесуэльцев со счётом 69:54 (19:17, 13:10, 18:16, 19:11), подопечные Сергея Базаревича в пятницу встретились с хозяевами турнира итальянцами. Россияне крайне неудачно провели первую четверть, проиграв её с разницей в 15 очков, но затем сумели сократить отставание, а за 1,1 секунду до финальной сирены Виталий Фридзон трёхочковым броском принёс нашей сборной победу — 72:70 (7:22, 25:18, 21:25,19:5).

До чемпионата мира, который стартует в Китае 31 августа, российская сборная сыграет контрольные матчи с командами Литвы и Финляндии в следующий уик-энд (17 и 18 августа) в финском городе Эспоо, а затем, уже перебравшись в китайский Нинбо, проведёт заключительные спарринги перед мировым первенством с испанцами и аргентинцами (26-28 августа).

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