Победительница Олимпиады по фехтованию Егорян приостановила карьеру

https://static.news.ru/photo/9fae7f66-0566-11eb-a015-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Двукратная победительница Олимпийских игр 2016 года по фехтованию в Рио-де-Жанейро Яна Егорян на время приостановила карьеру. Об этом сообщил главный тренер сборной РФ по фехтованию и вице-президент ФФР Ильгар Мамедов.

Он подчеркнул, что Егорян взяла спортивную паузу до конца 2020 года. О дальнейших планах фехтовальщицы пока ничего не известно. Как сказал Мамедов, сейчас не проходят международные соревнования, поэтому у Егорян на время пропала мотивация.

Если всё возобновится, то в январе вернётся, может быть, — цитирует главного тренера сборной ТАСС.

Кроме Олимпийских игр, 26-летняя спортсменка побеждала также на чемпионатах мира по фехтованию на саблях в 2015-м и 2019 годах. Кроме того, на счету Егорян шесть золотых медалей чемпионатов Европы.

Как ранее писал NEWS.ru, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка Софья Великая продолжает тренировки. Сейчас титулованная спортсменка находится на индивидуальной подготовке.