Плющенко оценил возвращение Медведевой к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/95f7bb1c-fd06-11ea-9892-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал возвращение фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

По его словам, Медведевой «можно только посочувствовать».

Кто-то должен смотреть на тебя со стороны, направлять, а главное — фигуристу постоянно нужна опора, — отметил Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24».

Плющенко также обратил внимание на тот факт, что Медведева не слишком хорошо подготовлена к выполнению четверных прыжков — её тренерский штаб ждёт много работы.

О решении Медведевой вернуться к Тутберидзе стало известно 16 сентября. Фигуристка поблагодарила канадского специалиста Брайана Орсера за проделанную работу и понимание.

Ранее NEWS.ru писал, что Плющенко назвал причины, по которым он сменил за последние 1,5 года 17 тренеров в своей академии «Ангелы Плющенко».

По его словам, «кто-то пришёл зарабатывать денег, не желая показывать результат, кто-то пришёл посидеть на лавке и подождать окончания тренировки». Были и тренеры, которые попросту пропускали тренировки.