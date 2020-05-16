Опубликованы результаты вскрытия Коби Брайанта

https://static.news.ru/photo/d392469a-9771-11ea-a5af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Департамент судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес опубликовал результаты вскрытия экс-баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайнта и других жертв катастрофы вертолёта.

В крови пилота Ара Зобаяна не были обнаружены алкоголь и наркотические средства, Брайант до катастрофы употреблял метилфенидат. Этот препарат применяется при дефиците внимания и расстройствах сна.

Судмедэксперты установили, что смерть всех жертв катастрофы наступила мгновенно после падения вертолёта, сообщает ESPN.

Воздушная машина со спортсменом разбилась 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. На борту также находились дочь Брайанта и ещё семь человек. Тела погибших извлекли из-под обломков 29 января.

NEWS.ru писал, что вдова баскетболиста Ванесса Брайант нашла запечатанное письмо от покойного мужа. В послание была вложена фотокарточка, на которой нарисованный ангел поднимает женщину.