Магнус Карлсен стал победителем организованного им онлайн-супертурнира

https://static.news.ru/photo/a8fec7ec-8d70-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Магнус Карлсен Фото: Johanna Lundberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

В финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой со счётом 2,5:1,5.

Турнир организовал сам норвежец. Призовой фонд соревнований составил $250 тысяч. Карлсен получит $70 тысяч.

На круговом этапе соревнования выступили восемь гроссмейстеров, включая россиянина Яна Непомнящего. Четверо из них вышли в полуфинал. Непомнящий, заняв пятое место, не вошёл в число полуфиналистов.

Ранее FIDE приняла решение приостановить шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге в связи решением правительства России прервать воздушное сообщение с другими странами без указания временных рамок. Точные даты возобновления соревнований с 8-го тура будут объявлены позже, писал NEWS.ru.