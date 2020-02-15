Тренерский штаб национальной сборной определился со спортсменами, которые представят Россию в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.
В гонке примут участие Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Ещё двух биатлонистов тренерский штаб назовёт позже. Матвей Елисеев уже точно не примет участия в гонке,
Индивидуальная гонка пройдёт 19 февраля.
Ранее Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал Мартен Фуркад. Россиянин Матвей Елисеев занял 12-е место, Никита Поршнев — 21-е, Евгений Гараничев — 56-е, писал NEWS.ru.
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