https://static.news.ru/photo/91b4e7a8-501a-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Латыпов Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Тренерский штаб национальной сборной определился со спортсменами, которые представят Россию в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В гонке примут участие Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Ещё двух биатлонистов тренерский штаб назовёт позже. Матвей Елисеев уже точно не примет участия в гонке, сообщает ТАСС.

Индивидуальная гонка пройдёт 19 февраля.

Ранее Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе, третьим стал Мартен Фуркад. Россиянин Матвей Елисеев занял 12-е место, Никита Поршнев — 21-е, Евгений Гараничев — 56-е, писал NEWS.ru.