https://static.news.ru/photo/aa6a2e7a-1c3a-11ea-afef-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась от предложения министра спорта РФ Павла Колобкова принять участие в формировании руководящего состава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Она рассказала, что разговаривала с Колобковым полтора месяца назад, а о его предложении узнала из СМИ.

По замыслу Колобкова, я должна буду тренироваться и прыгать, доказывать международным чиновникам, что я «чистая» и ещё формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? Я не собираюсь лезть во власть, — цитирует Ласицкене ТАСС.

При этом она отметила, что идея с привлечением атлетов к выбору руководства ВФЛА и работе в федерации ей нравится.

Ранее Ласицкене положительно оценила антикризисные меры, которые Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), писал NEWS.ru.