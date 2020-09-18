Высший пилотаж: как прошёл Кубок России по самолётному спорту

На аэродроме Орешково, который находится в Калужской области, сегодня, 19 сентября, прошёл Кубок России по самолётному спорту в дисциплине «Авиагонки — Формула-1». Трасса состояла из восьми пилонов, высота каждого из них — 25 метров, длина всей трассы — 4 километра.
Возможность посоревноваться друг с другом получили 11 пилотов, победителем стал Антон Вареха.
Как проходили гонки — в фотогалерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен