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Высший пилотаж: как прошёл Кубок России по самолётному спорту

21:47, 19 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На аэродроме Орешково, который находится в Калужской области, сегодня, 19 сентября, прошёл Кубок России по самолётному спорту в дисциплине «Авиагонки — Формула-1». Трасса состояла из восьми пилонов, высота каждого из них — 25 метров, длина всей трассы — 4 километра.

Возможность посоревноваться друг с другом получили 11 пилотов, победителем стал Антон Вареха.

Как проходили гонки — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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