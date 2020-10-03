Казанский «Зенит» стал обладателем Суперкубка РФ по волейболу в восьмой раз

https://static.news.ru/photo/37a4f7c2-0581-11eb-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Волейбольный клуб "Зенит"

Победу над новосибирским «Локомотивом» на поле хозяев одержал казанский «Зенит» и таким образом в восьмой раз завоевал российский Суперкубок по волейболу.

Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:18, 22:25, 25:23, 23:25, 15:9) в пользу команды из Казани.

При этом «Зенит» отстаивал титул и принимал участие в качестве действующего обладателя Кубка России, а «Локомотив» стал чемпионом страны в прошлом сезоне.

Победа «Зенита» в Суперкубке стала восьмой в истории клуба. По этому показателю он стал лидером, при этом в боях за трофей «Зенит» проигрывал пять раз. Что касается «Локомотива», то новосибирский клуб никогда не побеждал в турнире и проиграл в матче за Суперкубок в третий раз. В 2019 году трофей взял кемеровский «Кузбасс».

Что касается волейболисток, то женская сборная России по волейболу ещё в августе прошлого года выиграла олимпийский отборочный турнир и была готова биться за награды высшей пробы на Играх-2020 в Токио. Однако эти планы пришлось отложить как минимум на год. Одна из самых известных и популярных отечественных волейболисток Наталия Гончарова в эксклюзивном интервью для рубрики «Олимпиада-2020/21» на сайте NEWS.ru рассказала, насколько сложно было пережить самоизоляцию и затем вернуться в игровой ритм, а также сделала заявление о дальнейших планах в случае окончательной отмены Игр в японской столице.